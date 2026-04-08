Fonderie Pisano la proprietà | La Regione si contraddice

Dopo l'incontro di ieri a Napoli tra rappresentanti della Regione Campania e i sindacati, la proprietà della Fonderie Pisano ha dichiarato che le dichiarazioni della Regione si contraddicono. La discussione si è concentrata sulla situazione dello stabilimento e sulle proposte per il futuro. La proprietà ha espresso la propria posizione riguardo alle decisioni prese durante l'incontro, evidenziando discrepanze con le affermazioni della Regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’incontro di ieri a Napoli tra Regione Campania e sindacati, le Fonderie Pisano accolgono “con attenzione” l’apertura istituzionale a sostenere il percorso di delocalizzazione, ma segnalano “una evidente contraddizione” tra la disponibilità al dialogo e i provvedimenti regionali che dispongono la chiusura dell’impianto di via dei Greci. La proprietà ribadisce che la delocalizzazione è un obiettivo condiviso e già avviato, con suoli e capannoni opzionati. Tuttavia, sottolinea che la costruzione del nuovo stabilimento è possibile solo garantendo la continuità produttiva: “Un’industria spenta non ha né risorse né mercato per rinascere altrove”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fonderie Pisano, la proprietà: “La Regione si contraddice” Salerno, Fonderie Pisano verso la chiusura. Regione nega l’autorizzazione: ‘Continua a inquinare, non si è adeguata’Game over per le Fonderie Pisano, la fabbrica nata negli anni ’60 nel quartiere Fratte a Salerno. Fonderie Pisano, riunione in Regione. La Cgil: "Unità d'intenti per risolvere crisi complessa"All'incontro hanno partecipato Raffaele Paudice (Cgil Campania), Massimiliano Guglielmi (Fiom Cgil Campania), Luca Daniele (Cgil Salerno) Francesca... Temi più discussi: Fonderie Pisano: al via la raccolta firme per opporsi al ricorso; Vertenza Fonderie Pisano, arrivano le convocazioni alla Regione e al MIMIT; Salerno. Associazione 'Salute e Vita': raccolta firme mercoledì TAR-Fonderie Pisano presso bar Armonia parco Pinocchio; Dramma lavoro per le Fonderie Pisano, domani operai in piazza con le famiglie. Fonderie Pisano: l’azienda punta alla delocalizzazione ma lancia l’allarme sulla continuità produttivaLe Fonderie Pisano ribadiscono la volontà di delocalizzare e investire in Campania in un nuovo polo green, ma avvertono: senza continuità produttiva il futuro è a rischio. infocilento.it Caso Fonderie Pisano: la Regione Campania mette sul tavolo piano industriale e tutela del lavoroVertenza Fonderie Pisano: Regione Campania e sindacati a confronto. Al centro la revoca dell'AIA, l'attesa per il TAR e il sostegno a un nuovo piano industriale ... infocilento.it FUTURO FONDERIE PISANO: ECCO COSA PENSANO I CANDIDATI A SINDACO DI SALERNO GUARDA IL VIDEO x.com Italia Due. . AMBIENTE. FONDERIE PISANO, INCONTRO IN REGIONE - facebook.com facebook