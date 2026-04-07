Fonderie Pisano riunione in Regione La Cgil | Unità d' intenti per risolvere crisi complessa

Oggi si è svolta una riunione presso l'assessorato regionale al Lavoro dedicata alla vertenza delle Fonderie Pisano. Alla discussione hanno partecipato tre assessori regionali, tra cui Bonavitacola, Saggese e Pecoraro. La Confederazione Generale Italiana del Lavoro ha commentato che l'incontro è stato significativo, poiché ha permesso di stabilire un fronte comune e condividere le strategie per affrontare la crisi complessa che coinvolge l’azienda.

All'incontro hanno partecipato Raffaele Paudice (Cgil Campania), Massimiliano Guglielmi (Fiom Cgil Campania), Luca Daniele (Cgil Salerno) Francesca D'Elia (Fiom Cgil Salerno) e una delegazione delle Rsu Fiom La riunione di oggi sulla vertenza Fonderie Pisano, che si è svolta nella sede dell'assessorato regionale al Lavoro, "è stata importante" perché con i tre assessori competenti, ovvero Bonavitacola, Saggese e Pecoraro, "abbiamo definito un'unità di intenti rispetto ai percorsi e alla risoluzione di una crisi che appare complessa". E' quanto si legge in una nota firmata da Cgil Campania, Cgil Salerno, Fiom Campania e Fiom Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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