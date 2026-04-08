Le imbarcazioni della Flotilla si preparano a partire nei prossimi giorni verso Gaza per una nuova missione, con un numero di barche e di partecipanti superiore a quella di settembre e ottobre. Recentemente, Greenpeace si è unita alla Flotilla dichiarando di voler favorire l’ingresso sicuro di aiuti umanitari nella zona. Tuttavia, le autorità coinvolte hanno sottolineato che l’obiettivo reale della spedizione potrebbe essere diverso.

Nei prossimi giorni le barche della Flotilla partiranno in direzione di Gaza per la nuova missione. Rispetto a quella di settembreottobre pare che il numero di imbarcazioni e, quindi, di membri dell'equipaggio sia aumentato. Anche stavolta la Sicilia sarà uno degli hub di incontro per le barche che convergono da tutta Europa, che poi si sposteranno in Grecia e, quindi, faranno rotta verso il Medioriente. Non ci sono elementi per sostenere che questa missione finirà diversamente rispetto alle precedenti, con il blocco da parte di Israele, l’arresto e la deportazione degli attivisti. Ma stavolta con le navi dei pro Pal partirà anche quella di Greenpeace, come annunciato nel suo sito ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, si unisce anche Greenpeace per “l’ingresso sicuro di aiuti umanitari”. Ma lo scopo non è questo

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