Giovanni Floris torna a guidare la serata di martedì con il suo programma, confermando la propria presenza stabile nel palinsesto televisivo italiano. La trasmissione, ormai una certezza settimanale, si mantiene come uno degli appuntamenti più seguiti e riconoscibili del settore. La stagione in corso si sta rivelando particolarmente positiva, con gli ascolti che continuano a crescere e gli avversari che vengono spesso superati con facilità.

Non è più una sorpresa, ma una consuetudine consolidata: Giovanni Floris continua a dominare il martedì sera con diMartedì, confermandosi settimana dopo settimana come uno degli appuntamenti più solidi e riconoscibili del panorama televisivo italiano. L’11,1% di share con 1.776.000 telespettatori rappresenta un risultato eccellente, perfettamente in linea con quanto registrato nei mesi scorsi. Un dato che non vive solo di exploit momentanei, ma racconta una tenuta costante per tutta la durata del programma, segno evidente di un pubblico fidelizzato che sceglie e resta. È proprio questa continuità a fare la differenza: diMartedì non si limita... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Floris imbattibile: diMartedì domina ancora, stagione da incorniciare e rivali travolti

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