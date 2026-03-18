Fedez contro Giovanni Floris | Non ha voluto Marra a DiMartedì

Fedez ha pubblicato una storia su Instagram in cui critica Giovanni Floris e la trasmissione DiMartedì. Il cantante ha affermato che la produzione dello show ha richiesto degli spezzoni del suo podcast per trasmetterli in diretta. La vicenda riguarda un episodio in cui Fedez si è confrontato con Floris, senza che venga menzionato il coinvolgimento di Marra.

Con una storia pubblicata su Instagram Fedez va all’attacco di Giovanni Floris e DiMartedì. La trasmissione di La7, secondo quanto ha raccontato il cantante, ha chiesto degli spezzoni del suo podcast per trasmetterli in diretta. Ma quando i due conduttori hanno chiesto in cambio la presenza di Davide Marra in studio, hanno deciso di prendere i virgolettati senza trasmettere i filmati. La polemica arriva dopo l’annuncio della presenza di Giorgia Meloni in una puntata sul referendum. Lo sfogo di Fedez: «Siamo stati contattati verso le 8 dalla redazione di Giovanni Floris di DiMartedì. Ci viene richiesto l’utilizzo di alcuni stralci di nostre puntate: Tajani, Vannacci e Gasparri. 🔗 Leggi su Open.online

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Questa sera, tra gli ospiti di Giovanni Floris a #DiMartedì ci saranno: @pbersani Alessandro Gassmann @ellyesse Maurizio Landini Elsa Fornero @alesallusti Chiara Becchimanzi Silvia Ronchey @Italo_Bocchino @BettaPiccolotti Lella Costa @Storace Evelin x.com