Motociclismo Panzieri stagione da incorniciare Domina nelle Marche e punta in alto

Massimo Panzieri si distingue nella stagione di motociclismo nelle Marche, conquistando il titolo regionale MTB Enduro 2025 nella categoria Allievi. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, e l’assessore allo sport, Mirco Calzolari, hanno incontrato il giovane atleta nel Municipio, riconoscendone il talento e il percorso di crescita. Un risultato che testimonia il valore dello sport giovanile e la vocazione della regione per le discipline motoristiche.

Il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’assessore allo sport Mirco Calzolari hanno accolto in Municipio il giovane campione regionale MTB Enduro 2025, categoria Allievi, Massimo Panzieri. "Massimo – ha sottolineato il sindaco – grazie a tenacia e determinazione, ha conquistato il titolo regionale lo scorso novembre, nell’ultima gara del circuito Enduro Marche Series, coronando una stagione da incorniciare. Un percorso sportivo eccellente, che lo ha visto sempre ai vertici della classifica in tutte le prove del campionato, senza mai commettere passi falsi. Il 2025 rappresenta per lui l’anno del riscatto, dopo l’infortunio al polso sinistro subito nella stagione precedente durante una gara del Campionato Italiano, che ne aveva compromesso l’intera annata sportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motociclismo. Panzieri, stagione da incorniciare. Domina nelle Marche e punta in alto Leggi anche: Ciclismo. Una stagione da incorniciare. Ecco gli oscar a società e atleti Leggi anche: Motociclismo. Prima la caduta, poi il successo. Sonnini domina la Pirelli Cup

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.