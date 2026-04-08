Nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, Flavio Cobolli è stato eliminato dal belga Alexander Blockx con un punteggio di 6-3, 6-3. L’italiano, reduce da una serie di viaggi e allenamenti, ha espresso la volontà di giocare più di altri in futuro. La partita si è conclusa con la vittoria di Blockx, qualificato che ha superato Cobolli nel confronto diretto.

Flavio Cobolli è stato sconfitto dal belga Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, cedendo al cospetto di un qualificato con il punteggio di 6-3, 6-3. Prosegue il momento negativo del tennista italiano che, dopo il trionfo conseguito il 1° marzo al torneo ATP 500 di Acapulco, è riuscito a vincere soltanto un incontro in cinque settimane. Il numero 16 del mondo non è riuscito a invertire la rotta in un contesto potenzialmente favorevole e ha così fermato la propria avventura sulla terra rossa di Montecarlo. Il romano ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “ Quando c’è una sconfitta non ci sono tanti giri di parole, ovviamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli eliminato a Montecarlo: “Frustrato da viaggi e allenamenti, giocherò sempre più di altri”

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