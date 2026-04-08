Fiumicino semafori smart | così la tecnologia sblocca il traffico

A Fiumicino, l’incrocio tra via Formoso e via Giorgio Giorgis ha ripreso a funzionare regolarmente l’8 aprile 2026, dopo l’installazione di un sistema semaforico intelligente. La tecnologia permette ora di gestire meglio il traffico, riducendo i tempi di attesa e migliorando la fluidità della circolazione. La riparazione del sistema ha coinvolto la messa in funzione di nuovi semafori con sistemi di controllo automatizzato.

L’incrocio tra via Formoso e via Giorgio Giorgis a Fiumicino ha ripreso la sua normale operatività l’8 aprile 2026, grazie al ripristino del sistema semaforico intelligente. L’intervento tecnico ha permesso di rimettere in funzione un impianto di nuova generazione, essenziale per coordinare il traffico in una zona considerata critica per la viabilità cittadina. Il ritorno alla piena efficienza del dispositivo non è stato immediato, poiché i tecnici hanno dovuto affrontare complicazioni impreviste durante la fase di riparazione. La sfida tecnica dietro il ripristino dell’impianto. Giovanna Onorati, assessore ai Lavori pubblici, ha spiegato che le tempistiche di attesa sono state allungate da una problematica tecnica specifica: l’impossibilità di intervenire solo sul pezzo guasto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiumicino, semafori smart: così la tecnologia sblocca il traffico Smart road. Sempre verde ai semafori per il filobusIn fase di studio a Milano la nuova tecnologia di urban mobility sviluppata da Atm in collaborazione con il Politecnico di Milano e A2A potrebbe... Leggi anche: Roma, arrivano i semafori 'smart': rosso scatta quando si va troppo veloci