Smart road Sempre verde ai semafori per il filobus

Smart Road, il sistema di semafori sempre verdi per i filobus, è attualmente in fase di studio a Milano. Questa innovazione, sviluppata da Atm in collaborazione con il Politecnico di Milano e A2A, mira a migliorare la mobilità urbana. Se i risultati saranno positivi, potrebbe essere presto adottata anche in altre città italiane, contribuendo a un sistema di trasporto più efficiente e sostenibile.

In fase di studio a Milano la nuova tecnologia di urban mobility sviluppata da Atm in collaborazione con il Politecnico di Milano e A2A potrebbe essere presto adottata anche nel resto d'Italia. Si tratta di una smart road che consente ai mezzi pubblici di non stare fermi ai semafori ottimizzando gli spostamenti attraverso l'impiego di telecamere, sensori e super computer. La sperimentazione ha preso il via lungo la circolare dei filobus 90 e 91, sfruttando un finanziamento di 7 milioni di euro ottenuto attraverso il bando Living Lab del Pnrr. Il progetto MuoviMi (Monitoraggio urbano e ottimizzazione per una viabilità integrata a Milano) è stato presentato al Forum della Mobilità che si è svolto nelle scorse settimane nel capoluogo lombardo.

