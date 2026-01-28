Roma arrivano i semafori ' smart' | rosso scatta quando si va troppo veloci

A Roma arrivano i semafori 'smart' che cambiano colore in base alla velocità dei veicoli. Quando un'auto va troppo veloce, il semaforo diventa rosso, obbligando i guidatori a rallentare. L’obiettivo è ridurre gli incidenti e rendere le strade più sicure per tutti.

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Semafori 'smart' per allontanare il rischio di incidenti e garantire maggiore sicurezza sulle strade di Roma. Si prevede che la prima arteria interessata dalla sperimentazione sarà la Cristoforo Colombo: è proprio lungo la via che collega il centro città con il litorale di Ostia che presto potrebbero comparire, in prossimità di incroci e attraversamenti pedonali, i primi dispositivi tecnologici che fanno scattare il rosso se il mezzo va troppo veloce. E' il contenuto di una mozione presentata dai consiglieri capitolini Dario Nanni, Giovanni Zannola e Riccardo Corbucci, già approvata dall'Aula Giulio Cesare la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Comune di Roma ha approvato una mozione per l’installazione di semafori intelligenti in alcune strade a scorrimento veloce, a partire da Via Cristoforo Colombo.

