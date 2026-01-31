La polizia stradale salva dieci vitellini stipati in un furgone

La polizia di Catania ha scoperto dieci vitellini stipati nel vano di carico di un furgone in sosta in un’area di servizio sulla tangenziale. Gli agenti hanno aperto il veicolo e hanno portato in salvo gli animali, che erano visibilmente stressati e ammassati uno sull’altro. Ora si cercano i responsabili di questa cattiva gestione e maltrattamento degli animali.

La polizia di Stato ha messo in salvo 10 vitellini trovati nel vano di carico di un furgone, in sosta in un'area di servizio della tangenziale di Catania. Durante un controllo, una pattuglia della polizia stradale ha notato il mezzo pesante parcheggiato in modo anomalo, con il motore acceso e gli.

