Il Comune di Lucca ha aperto un bando per l’assegnazione di 10 nuove licenze taxi, in risposta alla carenza di veicoli di servizio pubblico. La misura mira a integrare il numero di autorizzazioni, attualmente ferme a 30, contro le 40 previste dalla regolamentazione del 2021. Questa iniziativa cerca di migliorare la copertura del servizio e di rispondere alle esigenze della mobilità locale.

Lucca, 27 gennaio 2026 – L’aumento delle licenze taxi è un nodo ancora scoperto. Dopo gli annunci dello scorso anno e lo studio che ha certificato la grave insufficienza del numero dei veicoli di servizio pubblico circolanti, un problema peraltro che si trascina da troppi anni, il Comune è intenzionato a dare vita a un bando per 10 licenze di taxi (inizialmente sembravano il doppio) al fine di coprire la differenza tra la situazione attuale che vede rilasciate solo 30 licenze nonostante la previsione regolamentare del 2021 prevedesse un contingente di 40 autorizzazioni. Prima di procedere al nuovo bando, come accennato, si è commissionata alla società Simurg Ricerche una relazione con gli studi per approfondire la congruità delle autorizzazioni rispetto alla situazione di di Lucca, anche in relazione al confronto con realtà simili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pronto il bando per i taxi. “Ma solo 10 licenze in più”

