Blitz della polizia locale | sequestrati soldi hashish e resina frozen

La polizia locale ha effettuato un blitz durante il quale sono stati sequestrati circa 300 grammi di hashish, 300 euro in contanti e l’attrezzatura per pesare e confezionare la droga. Sono state denunciate alcune persone coinvolte nell’operazione. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato riserve di resina “frozen” trovate durante l’intervento.

Una denuncia e il sequestro di circa 300 grammi di hashish, 300 euro in contanti e tutta l’attrezzatura per pesare e confezionare la droga da vendere. È questo l’esito di un intervento condotto qualche giorno fa dalla polizia locale di Trento durante un controllo del territorio al Parco delle Coste di Cognola. Protagonista della vicenda è un giovane spacciatore che, secondo quanto riportato in una nota, si aggirava nell’area verde con fare sospetto. Alla richiesta dei documenti, il pusher ha estratto diverse banconote di diverso taglio facendo involontariamente cadere un pezzo di sostanza stupefacente a terra. A quel punto è scattata la perquisizione personale e domiciliare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Blitz della polizia locale con l'unità cinofila: sequestrati 400 grammi di hashishNegli ultimi giorni gli agenti della polizia locale hanno intensificato la vigilanza soprattutto nelle zone più sensibili della città, come il centro... Blitz antidroga della polizia locale. Recuperato un chilo di hashishCampi Bisenzio (Firenze), 13 dicembre 2025 – Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della polizia locale campigiana. Una raccolta di contenuti su Blitz della. Temi più discussi: Blitz della Polizia Locale all'alba: trovati 13 immigrati stipati in una casa degradata in centro; Avezzano, blitz della Polizia Locale e dei Carabinieri: 3 malviventi arrestati; Blitz della polizia locale: sventata l’occupazione abusiva di un edificio; Faenza. Blitz della Polizia Locale nell’area dell’ex cantina Zanzi. Blitz della Polizia locale in un edificio abbandonato: sequestrata droga, quattro denunce e un’espulsioneOperazione della Polizia locale di Grosseto in un palazzo abbandonato: sequestrati anche droga e denaro in città ... grossetonotizie.com Blitz della Polizia Locale nell’area dell’ex cantina ZanziBlitz antidegrado nella mattinata di mercoledì 4 marzo nell’area dell’ex cantina Zanzi. Gli agenti della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina, di concerto con il custode giudiziario del s ... ravenna24ore.it Il blitz della polizia locale nell'area con la conseguente operazione di bonifica - facebook.com facebook Un altro blitz dei Carabinieri a Roma nell’area della Stazione Termini. Il bilancio è di 3 arresti e 9 denunce, oltre a 4 sanzioni per violazione del regolamento di polizia urbana. A finire in manette un 25enne sorpreso dopo un furto su un bus, un 47enne destinat x.com