Debito con il fisco arriva la svolta digitale | online il nuovo cruscotto che mette ordine tra cartelle rate e rottamazioni

È stato introdotto un nuovo cruscotto digitale che aiuta i contribuenti a gestire i propri debiti fiscali, come cartelle di pagamento, rate e rottamazioni. Il sistema permette di consultare online le informazioni aggiornate, riducendo le incertezze sui pagamenti ancora da effettuare. La piattaforma si inserisce in un processo di digitalizzazione volto a semplificare le procedure e a fornire maggiore trasparenza sui rapporti con il fisco.

L’eterna incertezza su quanto si deve ancora pagare al fisco, se la cartella è stata davvero estinta, se il piano di rateizzazione è in regola o se una rottamazione sta procedendo senza intoppi: per milioni di contribuenti italiani, districarsi tra avvisi, solleciti e vecchie pendenze è stata finora un’impresa a ostacoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cartelle, avvisi e rate: ecco il cruscotto online della Riscossione per evitare erroriAgenzia delle Entrate Riscossione (Ader) potenzia i servizi online per evitare ai contribuenti errori su cartelle, avvisi e rate.

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Temi più discussi: Società 'apri e chiudi', accumulato col fisco un debito di oltre un milione di euro: tre misure cautelari per bancarotta; Pace fiscale: in scadenza l’adesione alla Rottamazione-quinquies; La pace con l’Inps costa la metà. Dall’8,15 al 4,15% il tasso per regolarizzare a rate i debiti; ANAC: vademecum sulla regolarità fiscale nelle gare pubbliche.

Hai debiti con il Fisco? Questa scadenza del 30 aprile può salvarti la vitaLa finestra è aperta, ma non resterà tale a lungo: la rottamazione quinquies entra nella fase decisiva e mette contribuenti e imprese davanti a una scelta concreta. finanza.com

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Il collaborare con la giustizia di Hydra, ed ex camorrista, Gioacchino Amico davanti ai pm ha detto: “Ci sono tante persone che mi vogliono morto”. Per sanare un suo debito in Lombardia è nato il “Sistema mafioso lombardo” - facebook.com facebook

Pagare un piccolo acquisto in tre rate significa pur sempre contrarre un debito, ma non tutti ne sono consapevoli. Da qui l’avvertimento di Banca d’Italia sul buy now pay later, in attesa della direttiva europea x.com