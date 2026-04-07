Debito con il fisco arriva la svolta digitale | online il nuovo cruscotto che mette ordine tra cartelle rate e rottamazioni

Da orizzontescuola.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato introdotto un nuovo cruscotto digitale che aiuta i contribuenti a gestire i propri debiti fiscali, come cartelle di pagamento, rate e rottamazioni. Il sistema permette di consultare online le informazioni aggiornate, riducendo le incertezze sui pagamenti ancora da effettuare. La piattaforma si inserisce in un processo di digitalizzazione volto a semplificare le procedure e a fornire maggiore trasparenza sui rapporti con il fisco.

L’eterna incertezza su quanto si deve ancora pagare al fisco, se la cartella è stata davvero estinta, se il piano di rateizzazione è in regola o se una rottamazione sta procedendo senza intoppi: per milioni di contribuenti italiani, districarsi tra avvisi, solleciti e vecchie pendenze è stata finora un’impresa a ostacoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cartelle, avvisi e rate: ecco il cruscotto online della Riscossione per evitare erroriAgenzia delle Entrate Riscossione (Ader) potenzia i servizi online per evitare ai contribuenti errori su cartelle, avvisi e rate.

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