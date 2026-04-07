Cartelle avvisi e rate | ecco il cruscotto online della Riscossione per evitare errori

È stato aggiornato il servizio online «Situazione debitoria» offerto dall'ente di riscossione, consentendo ai contribuenti di consultare cartelle, avvisi e rate. La nuova versione permette di verificare lo stato dei debiti fiscali senza dover recarsi fisicamente agli uffici. L'accesso avviene tramite un portale dedicato, fornendo informazioni dettagliate sulle posizioni debitorie e le scadenze in modo diretto e immediato.

Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) potenzia i servizi online per evitare ai contribuenti errori su cartelle, avvisi e rate. Il servizio «Situazione debitoria» che offre una panoramica più chiara sugli importi ancora da versare e quelli già saldati, sull’esistenza di eventuali procedure di riscossione in corso e sullo stato dei piani di rateizzazione o delle rottamazioni. Secondo una nota diffusa da Ader, l’utente può approfondire il dettaglio dei singoli atti e, volendo, procedere al pagamento online con una facilità di utilizzo. Il servizio, realizzato con la collaborazione del partner tecnologico Sogei, è accompagnato da una guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Cartelle, avvisi e rate: ecco il cruscotto online della Riscossione per evitare errori Riscossione della Tari. Novità sui pagamenti, tre rate invece di dueA Mirandola cambia il sistema di fatturazione della tassa rifiuti (Tari) per consentire a chi si trova nelle condizioni economiche previste dalla... Tributi, Unc Calabria: "Sugli avvisi dell'Agenzia delle entrate riscossione regna il caos indiscriminato""Non si tratta più del ben noto e ricorrente fenomeno delle cartelle pazze, ma siamo in presenza di una follia tributaria indiscriminata". Temi più discussi: Pace fiscale: in scadenza l’adesione alla Rottamazione-quinquies; Rottamazione cartelle a Castrolibero: stop a sanzioni e interessi, fino a 108 rate; Rottamazione quinquies scadenza 30 aprile: chi rischia di restare fuori?; Rottamazione-quinquies, scatta il mese decisivo: scadenze, interessi e sanzioni. Più facile controllare online cartelle, avvisi e rateCartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla situazione complessiva del contribuente con informazioni complete e dettagliate. (ANSA) ... ansa.it Cartelle esattoriali, rottamazione quater: il piano delle rate si può modificare anche online, come fare VIDEOChi ha aderito alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali può rimodulare il piano delle rate da pagare, anche in caso di riammissione. Importi e moduli per il versamento, ricevuti ... ilgazzettino.it SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLE PICCOLE IMPRESE CON LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE COMUNALI https://www.policorotv.it/index.php/18479-sostegno-alle-famiglie-e-alle-piccole-imprese-con-la-rottamazione-delle-cartelle-comunali - facebook.com facebook