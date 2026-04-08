Firmato a Palazzo San Giorgio il Patto per il commercio e lo sviluppo economico

A Palazzo San Giorgio è stato firmato il Patto per il commercio e lo sviluppo economico della città. L’evento si è svolto nel Salone dei Lampadari, dove è stata sottoscritta ufficialmente l’accordo promosso dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Reggio Calabria. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e operatori del settore commerciale locale.

Il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato la sottoscrizione del “Patto per il Commercio e lo sviluppo economico della città”; promosso dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Reggio Calabria.Il Patto si configura come uno strumento di indirizzo strategico e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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