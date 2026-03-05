Lo scudo crociato pronto a riprendersi Palazzo San Giorgio | all' Udc fa il suo ingresso Melcore

L’Udc annuncia il ritorno di Melcore nel suo gruppo e si prepara a riconquistare Palazzo San Giorgio. La notizia segna un passo importante nella scena politica locale, con il focus rivolto alle prossime mosse in vista di un possibile riavvicinamento alle istituzioni. La presenza di Melcore rafforza la posizione del partito in un momento di riorganizzazione e attesa.

C’è un momento nella vita politica di una comunità in cui la storia smette di essere memoria e torna a essere futuro. A Reggio Calabria quel momento è arrivato. L’Unione di Centro continua a crescere con un entusiasmo travolgente e con l’adesione di figure di grande spessore umano e politico. L’ingresso di Walter Melcore rappresenta molto più di una semplice adesione: è il segnale concreto che l’Udc in riva allo Stretto sta tornando grande, grazie a una comunità politica che cresce ogni giorno con l’ingresso di professionisti, amministratori, eccellenze del territorio e donne e uomini che credono in una politica fatta di valori, serietà e visione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

L’Udc scende in campo e punta su Cannizzaro per conquistare Palazzo San GiorgioDalla sede nazionale a Roma, un vertice dello scudo crociato per definire il ruolo centrale nella corsa a sindaco di Reggio Calabria Con le elezioni...

Corsa a Palazzo San Giorgio, dopo 15 anni l'Udc tornerà sulla scheda elettoraleSi respira aria nuova e carica di entusiasmo al termine del vertice regionale dell’Udc dello scorso 5 gennaio, che ha segnato l’esordio ufficiale di...

Argomenti discussi: Welfare di prossimità, nasce il dipartimento longevità attiva dell'Udc; Udc Reggio Calabria, è nato il dipartimento turismo d'eccellenza e rigenerazione mediterranea.

