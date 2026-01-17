Sviluppo economico e internazionalizzazione a Palazzo Raffaello il primo incontro del tavolo
Giovedì 15 gennaio 2026, a Palazzo Raffaello, si è svolto il primo incontro del tavolo di coordinamento dedicato allo sviluppo economico e all'internazionalizzazione. L'iniziativa mira a promuovere strategie di crescita e collaborazione tra le diverse realtà del territorio, favorendo un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte. L'evento rappresenta un passo importante per rafforzare l'attrattività e la competitività della regione.
Fanno parte del coordinamento un esponente della giunta, Confindustria Marche, Camera di Commercio Marche, associazioni, cooperative, Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, Svem, Atim e Sda ANCONA – Si è nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio 2026, a Palazzo Raffaello, il tavolo di coordinamento previsto dalla L.R. 302008, che disciplina le attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale. A presiedere il primo incontro dall’insediamento della nuova giunta è stato l’assessore allo Sviluppo economico e all’Industria Giacomo Bugaro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Da Confindustria Abruzzo medio Adriatico un incontro sul potenziale di sviluppo economico in Cina e in Vietnam
Leggi anche: Trasporto ferroviario: l'assessore Boni fissa la data per il primo incontro del tavolo permanente
Sviluppo economico e internazionalizzazione, a Palazzo Raffaello il primo incontro del tavolo L.R. 30/2008 con l’assessore Bugaro; Regione Marche e ICE: incontro a Palazzo Raffaello per nuove opportunità di internazionalizzazione; Asse tra Regione e Ice per lanciare le imprese; Regione Marche e Ice: nuove opportunità di Internazionalizzazione.
Regione Marche, incontro con Italian Trade & Investment per nuove opportunità di internazionalizzazione - L’incontro è stato l’occasione per rinnovare la collaborazione tra i due enti e avviare un confronto su nuove opportunità di supporto alle imprese, in un contesto geopolitico particolarmente complesso ... picenotime.it
Internazionalizzazione delle imprese marchigiane, tavolo in Regione - Si è riunito ieri pomeriggio a Palazzo Raffaello il tavolo di coordinamento per le attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese. msn.com
Acqua e sviluppo, Palazzo: “Più tutela e gestione efficiente delle risorse idriche nelle aree industriali del Lazio” - «Attraverso questa norma – conclude l’Assessore Palazzo - lagone.it
A Rabat, al “Game Time Africa Summit”, #sport come leva di sviluppo economico e sociale. Un’agenda avviata con il G7 italiano e la #Dichiarazione_di_Pescara, oggi portata avanti con OCSE e partner africani nella diplomazia della crescita. x.com
Concorrenza, regolamentazioni, investimenti e sviluppo oggi a Napoli al workshop organizzato da GA Alliance con il Presidente dell’Autorita’ Garante Concorrenza e Mercato. Il mercato efficiente non è funzionale soltanto allo sviluppo economico ma amplia i - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.