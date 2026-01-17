Sviluppo economico e internazionalizzazione a Palazzo Raffaello il primo incontro del tavolo

Giovedì 15 gennaio 2026, a Palazzo Raffaello, si è svolto il primo incontro del tavolo di coordinamento dedicato allo sviluppo economico e all'internazionalizzazione. L'iniziativa mira a promuovere strategie di crescita e collaborazione tra le diverse realtà del territorio, favorendo un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte. L'evento rappresenta un passo importante per rafforzare l'attrattività e la competitività della regione.

Fanno parte del coordinamento un esponente della giunta, Confindustria Marche, Camera di Commercio Marche, associazioni, cooperative, Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, Svem, Atim e Sda ANCONA – Si è nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio 2026, a Palazzo Raffaello, il tavolo di coordinamento previsto dalla L.R. 302008, che disciplina le attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale. A presiedere il primo incontro dall’insediamento della nuova giunta è stato l’assessore allo Sviluppo economico e all’Industria Giacomo Bugaro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

