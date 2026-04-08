Domani, giovedì 9 aprile, il quartiere di Rifredi a Firenze sarà scenario di una manifestazione contro l’apertura di una sede di Futuro Nazionale in piazza Tanucci. L’evento coinvolgerà cittadini e attivisti che si oppongono alla presenza del movimento associato all’europarlamentare Roberto Vannacci. La protesta si svolgerà lungo le strade del quartiere, coinvolgendo vari partecipanti che esprimono il loro dissenso.

Firenze, 8 aprile 2026 – Una nuova manifestazione attraverserà domani, giovedì 9 aprile, il quartiere di Rifredi per ribadire il no all’apertura della sede in piazza Tanucci di Futuro Nazionale, il movimento legato all’europarlamentare Roberto Vannacci. Dopo la mobilitazione del 28 marzo, il comitato “ Cittadini Tanucci piazza aperta ”, insieme a Anpi, Arci, Cospe, Cgil e Spi Cgil Quartiere 5, torna a chiamare a raccolta residenti e cittadini. Il ritrovo è fissato alle 17.30 al cantiere Esselunga di via Mariti, luogo simbolico della tragedia sul lavoro in cui persero la vita cinque operai. Da lì, alle 18, partirà il corteo che si snoderà nel quartiere con soste in piazza Dalmazia, via del Romito e arrivo finale in piazza Leopoldo, passando anche da piazza Tanucci, dove si trova la sede provinciale del movimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, corteo il 9 aprile contro la sede di Futuro Nazionale

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IL GENERALE VANNACCI ARRIVA IN CAMPANIA. Il 22 aprile il Grand Hotel di Salerno ospiterà l'atteso incontro con il Generale e i vertici di Futuro Nazionale. Tutti i dettagli nell'articolo: https://www.infocilento.it/roberto-vannacci-a-salerno-il-22-aprile-levent - facebook.com facebook

Imbrattato il bandone della sede di Futuro Nazionale / FOTO x.com