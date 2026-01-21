Festival dell’innovazione urbana | oltre cento adesioni per la seconda edizione cresce il coinvolgimento dei cittadini

La seconda edizione del Festival dell’innovazione urbana si apre con oltre cento adesioni, evidenziando un crescente coinvolgimento della comunità. Un segnale positivo che sottolinea l’interesse condiviso per soluzioni sostenibili e nuove idee per le città di domani. L’evento si propone come piattaforma di confronto e confronto tra cittadini, istituzioni e professionisti, per promuovere uno sviluppo urbano più intelligente e partecipato.

La seconda edizione del Festival dell'innovazione urbana registra numeri incoraggianti ancora prima di aprire ufficialmente i lavori. A sottolinearlo è Marco Donati, capogruppo consiliare di Scelgo Arezzo, che esprime soddisfazione per le oltre cento adesioni già raccolte ai tavoli di confronto, destinate ulteriormente ad aumentare nei prossimi giorni. L'appuntamento è in programma sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 10, presso l' Hotel Etrusco, dove cittadini, associazioni e rappresentanti del territorio saranno chiamati a confrontarsi e a contribuire in modo diretto alla costruzione delle prospettive future della città.

