Nuova inaugurazione a Serino | Valley Adventure Park - Parco Fiume Sabato

Sabato 4 aprile, nel Comune di Serino e a Giffoni Valle Piana, si terrà l’inaugurazione ufficiale del Valley Adventure Park - Parco Fiume Sabato, con orario dalle 11.30 alle 16.30. L’evento prevede l’apertura del parco e l’inaugurazione delle nuove strutture. La giornata prevede attività e momenti di presentazione per i visitatori.

Sabato 4 aprile, dalle 11.30 alle 16.30, si svolgerà nel Comune di Serino (AV)Giffoni Valle Piana l’inaugurazione ufficiale del Valley Adventure Park - Parco Fiume Sabato. La struttura, situata in un contesto naturale, offre percorsi con giochi sospesi tra gli alberi, ostacoli e salti, pensati per unire attività di svago e avventura. Durante la giornata, sarà possibile partecipare a un picnic all’aperto. Alla cerimonia di apertura sono invitati cittadini e operatori dell’informazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Nuova inaugurazione a Serino: Valley Adventure Park - Parco Fiume Sabato Articoli correlati Leggi anche: Ponte sul fiume Magra, inaugurazione il 16 marzo. Nuova rotatoria in via Cisa Leggi anche: Dopo oltre 50 anni rinasce l’Isolotto: sabato 21 marzo l’inaugurazione del grande parco naturale