Sabato l’inter in città domenica tifosi della Juve a Fiorenzuola | Questura in campo per la sicurezz

Sabato e domenica, la città si prepara a due grandi appuntamenti sportivi. La Questura di Piacenza ha messo in campo servizi straordinari per evitare problemi e mantenere l’ordine pubblico. Sabato ci sarà l’inter in città, mentre domenica i tifosi della Juventus arriveranno a Fiorenzuola. Le forze dell’ordine monitorano attentamente la situazione, con controlli e presidi nelle zone più a rischio. La sicurezza resta al primo posto, per permettere ai tifosi di godersi le partite senza incidenti.

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, la Questura di Piacenza ha attivato servizi straordinari di sicurezza per garantire l’ordine pubblico in occasione di due eventi calcistici di grande rilevanza. Il primo coinvolgeva l’Inter, che ha scelto la città come base per il ritiro in vista della trasferta contro la Cremonese, vinta 2-0 dai nerazzurri. I giocatori sono stati alloggiati presso l’Albergo Roma, luogo che ha visto l’afflusso di tifosi e curiosi intenti a salutare la squadra. L’organizzazione delle forze dell’ordine ha permesso un’intera giornata di tranquillità, con il controllo del traffico e la sorveglianza di aree centrali, evitando tensioni anche in presenza di folle di appassionati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

