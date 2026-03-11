Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Rakow | Teniamo molto alla Conference Kean ha un infortunio particolare Vi spiego
Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Rakow, il tecnico della Vanoli ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l'importanza della competizione europea. Ha spiegato che Kean ha un infortunio specifico e ha fornito dettagli sulle sue condizioni. La conferenza si è concentrata anche sulla preparazione della squadra per l’incontro di domani e sugli aspetti tattici previsti.
Leggi anche: Fiorentina, Vanoli nel post gara: «La Conference è una competizione alla quale teniamo. Ranieri e Mandragora? Sono due ragazzi importanti»
Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Jagiellonia Fiorentina: «Chi fa parte di questo gruppo deve sentirsi addosso la responsabilità. Su Fortini dico questo»
Conferenza stampa di mister Paolo Vanoli al termine di Fiorentina vs Torino
Fiorentina-Rakow, Vanoli: Onorare Conference League fino in fondoLe parole dell'allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di Conference League contro il Rakow: Non dobbiamo pensare alla Cremonese, ma a onorare questa competizione. sport.sky.it
Vanoli in conferenza: Testa solo alla Conference: abbiamo bisogni di tutti. Parisi un esempioVigilia degli ottavi di finale di andata di Conference League in casa Fiorentina. A un giorno dalla gara contro i polacchi del Rakow (in programma domani allo stadio ... firenzeviola.it
#FiorentinaRakow, le probabili formazioni Tornano #Fortini e #Comuzzo in difesa. Chi gioca davanti - facebook.com facebook
