Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Rakow | Teniamo molto alla Conference Kean ha un infortunio particolare Vi spiego

Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Rakow, il tecnico della Vanoli ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l'importanza della competizione europea. Ha spiegato che Kean ha un infortunio specifico e ha fornito dettagli sulle sue condizioni. La conferenza si è concentrata anche sulla preparazione della squadra per l’incontro di domani e sugli aspetti tattici previsti.