Fiorentina Vanoli indica la via | Dobbiamo imparare a stare sempre in partita Vi spiego la scelta di Harrison dal 1’
Giovanni Vanoli ha deciso di schierare Harrison dall’inizio durante la partita contro il Napoli, perché vuole che la squadra mantenga più costantemente la concentrazione. La sua scelta nasce dalla necessità di rendere la Fiorentina più aggressiva fin dai primi minuti e di evitare cali di rendimento che spesso si sono verificati nel corso delle recenti partite. Vanoli ha spiegato che questa mossa mira a rafforzare il centrocampo e a dare più peso all’attacco fin dall’inizio, sperando di sorprendere gli avversari.
Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Verona: «Vogliamo avere fiducia ed equilibrio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Spalletti a Sky: «Stasera una partita fondamentale per il nostro percorso in Champions. Zhegrova titolare? Vi spiego i motivi di questa scelta»
Luciano Spalletti analizza l'importanza della sfida in Champions League, sottolineando quanto questa partita sia cruciale per il cammino della sua squadra.
Conferenza stampa Chivu pre Inter Milan: «Dumfries purtroppo non ci sarà, Thuram sta bene! Il derby una partita diversa dalle altre ma bisogna divertirsi. Vi spiego la scelta di non lasciare la squadra in ritiro»
FIORENTINA, UFFICIALE PAOLO VANOLI: LE MIE SENTENZE, IL MIO APPELLO, IL MIO SFOGO!
Argomenti discussi: Fiorentina, Vanoli sulla graticola; Fiorentina, si presenta Paratici: Grande opportunità, fiducia in Vanoli; Fiorentina, Vanoli seccato: Ripetiamo sempre gli stessi errori; Fiorentina, Vanoli: Subito gol in modo troppo facile. Salvezza? Ci sarà da lottare fino all'ultimo.
Fiorentina a Como per fare l’impresa. Vanoli si gioca la panchina. Fabregas finge di aver paura. FormazioniDevono ritrovare se stessi, i giocatori della Fiorentina oggi in riva al lago di Como (ore 15, diretta su Dazn). E fare l'impresa di battere, o almeno non perdere, contro l'indiavolata formazione di F ... firenzepost.it
Vanoli si affida a Kean, per La Gazzetta: Moise è la speranza della FiorentinaQuesta mattina la Gazzetta dello Sport, nel parlare di Fiorentina e nell'avvicinarsi alla sfida contro il Como, incentra la sua attenzione sul duello tra i centravanti delle due ... firenzeviola.it
#fiorentina , i viola di #vanoli quasi sempre fuori casa subiscono gol : i dati facebook
#Vanoli è l'uomo giusto per la #Fiorentina x.com