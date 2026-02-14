Fiorentina Vanoli indica la via | Dobbiamo imparare a stare sempre in partita Vi spiego la scelta di Harrison dal 1’

Giovanni Vanoli ha deciso di schierare Harrison dall’inizio durante la partita contro il Napoli, perché vuole che la squadra mantenga più costantemente la concentrazione. La sua scelta nasce dalla necessità di rendere la Fiorentina più aggressiva fin dai primi minuti e di evitare cali di rendimento che spesso si sono verificati nel corso delle recenti partite. Vanoli ha spiegato che questa mossa mira a rafforzare il centrocampo e a dare più peso all’attacco fin dall’inizio, sperando di sorprendere gli avversari.