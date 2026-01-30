La Fiorentina ha annunciato i convocati per la partita di domani a Napoli. Kean e Piccoli rientrano in rosa, mentre Parisi, Dodò e Mandragora sono stati convocati dopo aver recuperato dagli infortuni. La squadra si prepara a scendere in campo alle 18, con tutti gli occhi puntati sul match tra due club in lotta per i punti.

FIRENZE – Paolo Vanoli ha diffuso la lista dei convocati per la partita che la Fiorentina giocherà a Napoli domani, sabato 31 gennaio 2026, alle 18. Nell’elenco figurano sia Moise Kean che Roberto Piccoli. Segno che le probabilità di avere in campo, fin dall’inizio, uno dei due attaccanti sono assai concrete. Soprattutto Kean aveva dichiarato di volere fortemente la convocazione. Kean mancava da tre partite (due di campionato e una di Coppa Italia) per problemi alla caviglia, il secondo ha lavorato a parte in questi giorni per smaltire il risentimento all’adduttore destro. Rientrano anche Fabiano Parisi oltre a Dodo e Rolando Mandragora che hanno saltato gli ottavi di coppa contro il Como. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Kean e Piccoli convocati per Napoli. Rientrano anche Parisi, Dodò e Mandragora

Approfondimenti su Fiorentina Napoli

In questa partita di Coppa Italia, Fiorentina e Como affrontano la sfida senza alcuni giocatori chiave: Dodò, Mandragora e Nicolussi Caviglia, quest’ultimo trasferitosi al Parma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiorentina Napoli

Argomenti discussi: Problemi per la Fiorentina in vista del Napoli: Piccoli e Kean da valutare, le opzioni a disposizione di Vanoli; Fiorentina, da Kean e Piccoli a Mandragora e Dodo: le novità di oggi e chi può tornare col Napoli; Fantacalcio Fiorentina, Kean ancora out: le scelte di Vanoli verso il Cagliari; Fiorentina, da Piccoli e Kean a Dodò e Mandragora: il report dell'allenamento odierno.

Fiorentina: Kean e Piccoli fra i convocati per la trasferta di NapoliCi sono anche Moise Kean e Roberto Piccoli fra i 23 convocati per la trasferta della Fiorentina domani alle 18 contro il Napoli: il primo mancava da tre partite (due di campionato e una di Coppa Itali ... ansa.it

Fiorentina, Piccoli si allena in gruppo. Oltre a Kean a Napoli ci sarà anche lui. Le ultimeArrivano notizie positive in casa Fiorentina alla vigilia della sfida esterna contro il Napoli, in programma domani alle 18:00 allo stadio Maradona e valevole per la 23ª giornata di Serie ... firenzeviola.it

Verso #napoli #Fiorentina , #kean c’è, #piccoli ci prova e #commisso debutta in trasferta - facebook.com facebook

. @acffiorentina, Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo x.com