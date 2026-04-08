La Fiorentina ha annunciato i giocatori convocati per la partita di domani contro il Crystal Palace, valida per i quarti di finale della Conference League. La lista include numerosi nomi, ma mancano alcuni elementi chiave come Kean, Parisi e Solomon. La sfida si disputerà alle 21 a Londra, e si tratta dell’andata della serie. La formazione viola si prepara quindi ad affrontare una sfida importante senza alcuni dei suoi componenti più esperti.

FIRENZE – Molte assenze pesanti nella Fiorentina per la partita di Conference League in programma domani, 9 aprile 2026, alle 21 a Londra sul campo del Crystal Palace, valevole per l’andata dei quarti di finale. La società ha diffuso la lista dei giocatori convocati. Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Moise Kean a causa del dolore alla tibia. Ancora out Fabiano Parisi e Manor Solomon. Recuperano invece Dodò e Rolando Mandragora. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: i convocati per il Crystal Palace. Kean, Parisi e Solomon non ci sono

Fiorentina: i convocati per il Crystal Palace. Kean, Parisi e Salomon non ci sonoFIRENZE – Molte assenze pesanti nella Fiorentina per la partita di Conference League in programma domani, 9 aprile 2026, alle 21 a Londra sul campo...

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