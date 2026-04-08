Fiorello | Ritorno su Rai1 il 7 giugno? Non ne sono niente! Lo apprendo dai media su web

Fiorello ha commentato una notizia letta sui giornali, affermando di aver appreso solo dai media online che il suo ritorno su Rai1 in prima serata sarebbe previsto per il 7 giugno. Ha dichiarato di non aver ancora ricevuto conferme ufficiali e di non essere a conoscenza di dettagli riguardo a questa eventuale programmazione. La sua risposta è stata spontanea e priva di commenti aggiuntivi.

Fiorello torna dalla pausa pasquale commentando una notizia letta sui giornali: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo. ma io non so niente!”. Lo showman continua commentando le ultime notizie: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto: Raffaella Fico si è lasciata con Armando Izzo. Dobbiamo farcene una ragione. La signora Conte ha risposto alle critiche sul caso Piantedosi dicendo: ‘È il curriculum che parla per me’”. Il monito dello showman: “Ci vuole esperienza, altrimenti è normale che arrivati a una certa età si perda la testa!”. Il coreografo Luca Tommassini, presente in studio, fa tappa da Fiorello prima di volare a Berlino per la prima del film ‘Michael’, dove è invitato insieme a tutti i ballerini che hanno ballato con Michael Jackson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fiorello: “Ritorno su Rai1 il 7 giugno? Non ne sono niente! Lo apprendo dai media su web” Fiorello e il ritorno su Rai1: “Un doc su Baudo? Non ne so niente”Fiorello torna dalla pausa pasquale smentendo un suo ritorno in prima serata su Rai1. Fiorello su Rai2: guerra interna e scontro con Rai1Fiorello lancia domani su Rai2 il nuovo contenitore ‘La Mattinanza’, fissando un appuntamento mattutino alle 7. Temi più discussi: La Rai che verrà (in estate): Fiorello show su Rai 1, Giletti fa gli straordinari e Sanremo canta anche ad agosto; Cosa vedremo in TV nell'estate 2026: tra le novità il ritorno di Fiorello con un docufilm su Pippo Baudo; I programmi della Rai per l’estate; Rai, dall'omaggio a Baudo con Fiorello fino al grande sport, i palinsesti estivi. «Ritorno su Rai1 il 7 giugno? Non ne sono niente! Lo apprendo dai media», Fiorello smentisce le vociFiorello torna dalla pausa pasquale commentando una notizia letta sui giornali: «Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore ... ilmessaggero.it Fiorello e il ritorno su Rai1: Un doc su Baudo? Non ne so nienteFiorello torna dalla pausa pasquale smentendo un suo ritorno in prima serata su Rai1. Nel corso della puntata odierna de 'La Pennicanza', su Rai Radio2, lo ... lapresse.it "Non ho perso l'amicizia con Fiorello, ma un sodalizio artistico sì. Ha capito che in quel momento non ero me stesso e in un certo senso mi ha anche perdonato" Marco Baldini si racconta. Dalla ludopatia, inventata per coprire problemi di altro tipo, al sodalizio - facebook.com facebook Inizia la giornata con "La Sveglianza" di @Fiorello e @fabriggio su #Radio2 tutti i giorni, la lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 7.30 raiplaysound.it/radio2 x.com