Domani su Rai2 va in onda il nuovo programma di Fiorello, intitolato ‘La Mattinanza’, con un appuntamento alle 7 del mattino. La presentazione del progetto si inserisce in un contesto di tensioni tra le reti Rai, con uno scontro aperto tra Rai2 e Rai1. Il conduttore ha annunciato la trasmissione senza commentare ulteriori dettagli.

Fiorello lancia domani su Rai2 il nuovo contenitore ‘La Mattinanza’, fissando un appuntamento mattutino alle 7.10 che si protrae fino alle 8. L’iniziativa, basata sulla replica del radio show ‘La Pennicanza’ con contenuti inediti, rischia di creare attriti con il palinsesto di Rai1. Il progetto riapre vecchie tensioni interne alla RAI, dove la direzione Prime Time gestisce Fiorello come talent di punta, mentre il Cdr del Tg1 ha storicamente osteggiato la sua presenza sulla rete principale. La situazione attuale vede una sovrapposizione potenziale tra il nuovo programma e l’ultimo segmento di ‘Uno Mattina News’, condotto da Tiberio Timperi e Maria Soave. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorello su Rai2: guerra interna e scontro con Rai1

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