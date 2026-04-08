Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati con il programma La Pennicanza dopo la pausa pasquale. Durante la registrazione, Fiorello ha dichiarato che, dopo la loro partenza, sono accadute diverse cose. Tuttavia, successivamente è stata diffusa una smentita riguardo alle affermazioni fatte dall'artista. La puntata è stata seguita con attenzione dai fan e dai media, generando molte discussioni online.

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati con La Pennicanza dopo la pausa per le vacanze di Pasqua. Nella puntata di mercoledì 8 aprile lo showman ha aperto con una precisazione sul suo ritorno su Rai 1 il prossimo 7 giugno, poi ha commentato con la solita ironia le notizie del giorno, tra cui la fine della storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Mentre super ospite è stato il coreografo Luca Tommassini. Fiorello ritorna su Rai 1: la risposta. Appena tornato dalle vacanze di Pasqua, Fiorello fa subito una precisazione su una notizia letta sui giornali che lo riguarda: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo . 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto”. Poi la smentita

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"Non ho perso l'amicizia con Fiorello, ma un sodalizio artistico sì. Ha capito che in quel momento non ero me stesso e in un certo senso mi ha anche perdonato" Marco Baldini si racconta. Dalla ludopatia, inventata per coprire problemi di altro tipo, al sodalizio - facebook.com facebook

Inizia la giornata con "La Sveglianza" di @Fiorello e @fabriggio su #Radio2 tutti i giorni, la lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 7.30 raiplaysound.it/radio2 x.com