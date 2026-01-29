Fiorello a La Pennicanza la smentita di Carlo Conti | Non ho scheletri nell’armadio

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata di La Pennicanza e aprono con una grande novità. In diretta, fanno una videochiamata a Carlo Conti, che smentisce qualsiasi voce su di sé, Silvia Toffanin e il Festival di Sanremo. La conversazione mette fine alle supposizioni e chiarisce che non ci sono scheletri nell’armadio. La puntata si svolge senza ulteriori colpi di scena, ma resta il clima di curiosità su cosa succederà in futuro.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la penultima puntata della settimana de La Pennicanza e lanciano la notizia delle notizie con tanto di videochiamata in diretta a Carlo Conti che smentisce qualsiasi illazione su di lui, Silvia Toffanin e il Festival di Sanremo, un triangolo piuttosto strano, ma tutto viene chiarito nel botta e risposta tra i due presentatori. Fiorello e l'appello per la Sicilia: non è il momento di litigare. Nell'anteprima del programma lo showman resta sull'attualità e sui danni del ciclone Harry, con un focus sulla città siciliana di Niscemi: "È lì che in queste ore si concentra l'attenzione.

