Fiorello a La Pennicanza | Ce l’hanno tutti con me Interviene il direttore di Rai Radio2

Fiorello ha dichiarato a La Pennicanza che molti lo criticano, e questa volta anche il direttore di Rai Radio2 ha preso posizione. Durante la puntata di giovedì 19 febbraio, il comico ha scherzato sulla pressione che subisce dai colleghi e sui commenti negativi ricevuti sui social. Fabrizio Biggio ha cercato di stemperare la situazione, ma Fiorello ha insistito sulla sensazione di essere sempre sotto osservazione. La discussione ha attirato l’attenzione degli ascoltatori, pronti a commentare le sue parole sui social.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una puntata esilarante de La Pennicanza. Giovedì 19 febbraio è il giorno delle autocelebrazioni. La trasmissione è da record e il direttore di Radio 2 esulta “+38% nella fascia 12–15, nessuna radio cresce in così poco tempo”. Fiorello, Bad Bunny italiano: “Ce l’hanno tutti con me”. Per sottolineare l’incredibile risultato Biggio presenta Fiorello come “il Bad Bunny italiano” e “l’Attila dell’intrattenimento”, mentre lo showman tira le somme della sua recente attività: “Ho perso tutte le amicizie, ce l’hanno tutti con me. Prima facevo monologhi su Rai1, battute. 🔗 Leggi su Dilei.it

Fiorello a La Pennicanza: “A Rai Radio2 stanno licenziando tutti”Durante la puntata di mercoledì 13 gennaio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno discusso di vari temi, tra cui alcuni retroscena su Rai Radio2.

“La Pennicanza”: Fiorello e Biggio tra Sanremo, satira e risate su Rai Radio2Fiorello e Biggio tornano su Rai Radio2 con “La Pennicanza”, il loro programma di satira e comicità.

Little Tony, il ricordo di Fiorello a La Pennicanza - La volta buona 10/02/2026

