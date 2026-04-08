Finto maresciallo al telefono pensionata raggirata e derubata di oro e contanti per 65 mila euro

Una donna di 69 anni di Palma di Montechiaro è stata vittima di una truffa con il metodo del finto maresciallo dei carabinieri. Due malviventi hanno contattato la pensionata al telefono, riuscendo a convincerla a consegnare oro e denaro per un totale di circa 65 mila euro. La vittima ha consegnato i beni dopo aver ricevuto le istruzioni dei truffatori, che si sono poi allontanati senza essere rintracciati.

Ancora una truffa con il metodo del finto maresciallo dei carabinieri. Questa volta a farne le spese è stata una pensionata di 69 anni di Palma di Montechiaro che, raggirata da due malviventi, ha consegnato oro e contanti per un valore complessivo di circa 65 mila euro.Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Finto maresciallo in azione: ruba 300 grammi d'oro a un anziano, ma viene tradito dalla fuga https://www.viterbotoday.it/~go/i/37781428314734 - facebook.com facebook

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