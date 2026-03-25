Allerta truffa | finti sms da Asl Brindisi sulle vaccinazioni Non fornire alcuna informazione
L'Azienda sanitaria locale di Brindisi ha diffuso un avviso riguardo la circolazione di messaggi di testo che invitano i cittadini a contattare un presunto centro gestione vaccinale. Questi sms vengono presentati come comunicazioni ufficiali sulle vaccinazioni, ma si tratta di truffe. La stessa istituzione invita a non fornire alcuna informazione e a diffidare di questi messaggi.
’Azienda sanitaria locale non utilizza in alcun modo il sistema sms per contattare l’utenza per comunicazioni di vario genere BRINDISI - L’Azienda sanitaria locale di Brindisi avvisa i cittadini che stanno circolando messaggi di testo (sms) che invitano a contattare un presunto “centro gestione vaccinale” per ricevere importanti comunicazioni in merito alle vaccinazioni. La Asl Brindisi informa che non utilizza in alcun modo il sistema sms per contattare l’utenza per comunicazioni di natura vaccinale o per qualsiasi altra finalità. Inoltre, non esiste alcun “centro gestione vaccinale” collegato ai servizi Asl. Questi messaggi rappresentano un tentativo di truffa finalizzato a ottenere dati personali o finanziari dai cittadini ingannati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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