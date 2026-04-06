Elia Del Grande, noto alle cronache come autore della cosiddetta “strage dei fornai”, è di nuovo irreperibile. Durante il permesso di Pasqua, il 50enne è scomparso per la seconda volta in sei mesi, lasciando senza tracce. La sua fuga ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno cercando di rintracciarlo. Finora, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della scomparsa o sui motivi che potrebbero averlo spinto a fuggire nuovamente.

La seconda fuga in sei mesi: scompare durante il permesso di Pasqua. È di nuovo irreperibile Elia Del Grande, 50 anni, noto alle cronache per la cosiddetta “strage dei fornai”. L’uomo non è rientrato nella casa lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, dove stava scontando una misura di sicurezza per la sua pericolosità sociale. Aveva ottenuto un permesso speciale per le festività pasquali, ma nel pomeriggio, quando avrebbe dovuto fare ritorno nella struttura, ha fatto perdere le sue tracce. Un copione già visto: è la seconda fuga in sei mesi. Chi è Elia Del Grande: la strage del 1998. Il nome di Del Grande è legato a uno dei fatti di sangue più sconvolgenti degli anni ’90. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Elia Del Grande, l’autore della “strage dei fornai” è di nuovo in fuga

Leggi anche: Elia Del Grande di nuovo in fuga: il killer della “strage dei fornai”: ricerche in tutta Italia

Elia Del Grande è di nuovo in fugaNel 1998 aveva ucciso genitori e fratello in provincia di Varese: per la seconda volta nel giro di pochi mesi è scappato da una struttura Elia Del...

Temi più discussi: Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi: ieri non è rientrato dal permesso pasquale; La nascita del capodoglio vista da vicino: il parto di 33 minuti, poi il piccolo portato a spalla dal clan per evitare che anneghi; Grande Fratello VIP: Scintille di prima mattina: Antonella a Ibiza: Vergognati di parlare così di un'altra donna Video; Grande Fratello Vip, le pagelle: Paola Caruso criticona (4), Selvaggia Lucarelli eroica (8), Antonella Elia crolla dopo la puntata (7).

Elia Del Grande è di nuovo in fugaNel 1998 aveva ucciso genitori e fratello in provincia di Varese: per la seconda volta nel giro di pochi mesi è scappato da una struttura ... ilpost.it

Elia Del Grande, seconda evasione in sei mesiIl 50enne del Varesotto, noto per essere stato l'autore della strage dei fornai, ha approfittato del permesso speciale concesso per Pasqua ... avvenire.it

Elia Del Grande è ancora in fuga. Il 50enne di Cadrezzate, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai", non è rientrato ieri, domenica 5 aprile, dal permesso pasquale che gli ha consentito di allontanarsi dalla casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto facebook

Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com