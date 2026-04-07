Un uomo di 50 anni, condannato per un omicidio familiare avvenuto nel 1998, è riuscito a evadere di nuovo in permesso. Questa è la seconda volta in sei mesi che l’uomo non si presenta alla struttura di Alba, dove si trovava in affidamento. La fuga è avvenuta mentre era in permesso, e non è tornato nella struttura dopo aver lasciato il luogo.

Il 50enne, già condannato per il triplice omicidio familiare del 1998, non è rientrato nella struttura di Alba. È la seconda fuga in sei mesi: ricerche estese in tutta Italia Èdi nuovo irreperibile Elia del Grande, il 50enne già condannato per il triplice omicidio della propria famiglia.L’uomo non ha fatto rientro nella casa lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, dove stava scontando una misura di sicurezza legata alla sua pericolosità sociale. Aveva ottenuto un permesso speciale per le festività pasquali, ma allo scadere del tempo concesso, nel pomeriggio di ieri, non si è presentato, facendo perdere le proprie tracce. Non si tratta di un episodio isolato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elia Del Grande di nuovo in fuga, l’autore della strage dei fornai evade in permesso: è la seconda volta in 6 mesi

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Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

Temi più discussi: Alba, Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Evade ancora Elia Del Grande, il killer della strage dei fornai di Cadrezzate; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate.

Elia Del Grande è fuggito di nuovo: aveva sterminato la sua famiglia nel 1998Elia Del Grande è nuovamente evaso. Del Grande, autore della strage di Cadrezzate (Varese), era detenuto nella casa lavoro di Alba (Cn) e risulta ... lapresse.it

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Cuneo, il killer Elia Del Grande è evaso per la seconda volta: sterminò la sua famiglia nel 1998 x.com

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