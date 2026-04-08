Un uomo di 50 anni, fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese. La fuga era avvenuta utilizzando una licenza concessa per frequentare la struttura. L’arresto è stato effettuato ieri nel territorio varesino, portando a termine le ricerche avviate poco dopo la sua scomparsa.

È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, Elia Del Grande, il 50enne fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare e dalla quale era uscito grazie a una licenza. Alla guida di una Fiat 500 risultata rubata al cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende, ha cercato di eludere i controlli. I militari, notata la manovra, hanno raggiunto e bloccato l’auto a bordo della quale si trovava il fuggitivo. Uno dei carabinieri si è avvicinato al lato guida intimandogli di scendere e cercando di sottrarre le chiavi dell’auto. Durante questa operazione, Del Grande ha tentato un’ultima disperata manovra, venendo però immediatamente bloccato, provocando lievi lesioni a uno dei militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Finisce la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel Varesotto

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Elia Del Grande, evaso ad Alba: doveva restare altri 12 mesi in una casa-lavoro, poi la fuga. La compagna: «Non è pericoloso» x.com