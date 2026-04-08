"Il cinema? Una forma di evasione potente", spiegano le due attrici parlando del sequel. Con loro, anche Sarah Michelle Gellar, che abbiamo incontrato a Roma. E dice: "Il nostro è un horror divertente, ma si può leggere anche come una riflessione sul potere". La saga di Ready or Not, divertissement che sprizza cinema pop in ogni scena, non potrebbe essere più attuale: folli miliardari, famiglie teocratiche, maledizioni e status quo. Insomma, un gran bel calderone. Dall'altra parte, come sottolinea (in)direttamente Finché morte non ci separi 2, il franchise è una spassosa satira che prende di mira il capitalismo. "In effetti il tempismo è piuttosto inquietante: abbiamo girato il film un po' di tempo fa e ora, nel momento in cui sta per uscire, sembra ancora più attuale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Finché morte non ci separi 2, intervista a Samara Weaving e Kathryn Newton

“Finchè morte non ci separi 2”, intervista esclusiva a Sarah Michelle Gellar e Kathryn NewtonIl sequel dell’horror dark acclamato dalla critica, “Finché morte non ci separi 2”, arriverà nelle sale italiane il 9 aprile 2026 grazie a The Walt...

Finché morte non ci separi 2 | Il trailer italiano svela il “livello successivo” con Samara WeavingLa sposa più letale del cinema è tornata, e questa volta la posta in gioco non riguarda solo la sopravvivenza, ma il dominio globale.

Ready or Not 2 Interview: Sarah Michelle Gellar, Samara Weaving, Elijah Wood & Kathryn Newton

Temi più discussi: Finché morte non ci separi 2, intervista a Samara Weaving e Kathryn Newton; Finché morte non ci separi 2: la sposa torna in gioco - Recensione; Finchè morte non ci separi 2, tutto quello da sapere sul sequel con Samara Weaving; FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI 2, recensione del film di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

'Finché morte non ci separi 2', l'horror che sbeffeggia i ricchi con Wood e Gellar'Finché morte non ci separi 2' rilancia la satira 'eat the rich' con Samara Weaving, Elijah Wood e Sarah Michelle Gellar dal 9 aprile ... it.blastingnews.com

Finché morte non ci separi 2 rilancia il gioco: più sangue, più caos, meno misuraRecensione di Finché morte non ci separi 2 con focus su cast, costumi di scena, make-up e perché vedere il sequel horror. globestyles.com

Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton sono le new entry di Finché morte non ci separi 2: Samara Weaving torna a combattere con il vestito da sposa di Grace, ma stavolta ad aiutarla c’è la sorella. In sala dal 9 aprile. Intervista di Valentina Ariete - facebook.com facebook

Siamo stati all'anteprima stampa di #ReadyorNot2: Here I Come (Finché morte non ci separi 2), sequel del film del 2019 con Samara Weaving e diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. In uscita nelle sale il 9 aprile. Grazie a @DisneyIT per l'invito. x.com