Finché morte non ci separi 2 | Il trailer italiano svela il livello successivo con Samara Weaving

9 feb 2026

Finché morte non ci separi 2 torna con Samara Weaving, che questa volta punta a più di una semplice sopravvivenza. La sposa più letale del cinema si prepara a conquistare il mondo, e il trailer italiano mostra un livello di tensione ancora più alto. La storia si fa più intensa e il pericolo si fa più grande, con Weaving pronta a sfidare chiunque si metta sulla sua strada.

La sposa più letale del cinema è tornata, e questa volta la posta in gioco non riguarda solo la sopravvivenza, ma il dominio globale. Searchlight Pictures Italia ha rilasciato il nuovo trailer italiano di  Finché morte non ci separi 2  ( Ready or Not 2 ), l’attesissimo sequel diretto dai “Radio Silence”  Matt Bettinelli-Olpin  e  Tyler Gillett. La pellicola debutterà nelle sale italiane il prossimo  9 aprile 2026, portando sul grande schermo un’espansione brutale e adrenalinica del gioco iniziato nel 2019. Samara Weaving (Finché morte non ci separi, Tre manifesti a Ebbing, Missouri) riprende il ruolo di “Grace” nel sequel “ Finché morte non ci separi 2 ” dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finché morte non ci separi, Scream VI, Abigail e il prossimo capitolo del franchise de La Mummia). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

