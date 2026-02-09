Finché morte non ci separi 2 torna con Samara Weaving, che questa volta punta a più di una semplice sopravvivenza. La sposa più letale del cinema si prepara a conquistare il mondo, e il trailer italiano mostra un livello di tensione ancora più alto. La storia si fa più intensa e il pericolo si fa più grande, con Weaving pronta a sfidare chiunque si metta sulla sua strada.

La sposa più letale del cinema è tornata, e questa volta la posta in gioco non riguarda solo la sopravvivenza, ma il dominio globale. Searchlight Pictures Italia ha rilasciato il nuovo trailer italiano di Finché morte non ci separi 2 ( Ready or Not 2 ), l’attesissimo sequel diretto dai “Radio Silence” Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. La pellicola debutterà nelle sale italiane il prossimo 9 aprile 2026, portando sul grande schermo un’espansione brutale e adrenalinica del gioco iniziato nel 2019. Samara Weaving (Finché morte non ci separi, Tre manifesti a Ebbing, Missouri) riprende il ruolo di “Grace” nel sequel “ Finché morte non ci separi 2 ” dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finché morte non ci separi, Scream VI, Abigail e il prossimo capitolo del franchise de La Mummia). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Finché morte non ci separi 2 | Il trailer italiano svela il “livello successivo” con Samara Weaving

Approfondimenti su Finché morte non ci separi 2

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Finché morte non ci separi 2

Argomenti discussi: Nuovo trailer per Finché morte non ci separi 2: Samara Weaving è ancora in lotta per la vita; Finché morte non ci separi 2, Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD - Film (2026); Finché morte non ci separi 2: il nuovo trailer del sequel della commedia splatter con Samara Weaving; Ready or Not 2, inizia un nuovo gioco sanguinoso nel trailer ufficiale!.

Finché morte non ci separi 2, ecco il nuovo trailer in italianoVi presentiamo il nuovo trailer e il poster di Finché morte non ci separi 2, il film con Samara Weaving di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett in arrivo dal 9 aprile nelle sale italiane. comingsoon.it

Finché morte non ci separi 2: il trailer e il poster del filmIl nuovo trailer e il poster di Finché morte non ci separi 2 di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, in arrivo dal 9 aprile nelle sale ... cinefilos.it

Guardate il trailer ufficiale di Ready or Not 2, attesissimo sequel della popolare commedia horror con Samara Weaving. facebook