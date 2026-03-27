Il film horror “Finché morte non ci separi 2” uscirà nelle sale italiane il 9 aprile 2026, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Si tratta del sequel di un titolo che ha ricevuto recensioni positive dalla critica. L’attrice Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton sono protagoniste del film, che sarà disponibile a partire dalla data indicata.

Il sequel dell’horror dark acclamato dalla critica, “Finché morte non ci separi 2”, arriverà nelle sale italiane il 9 aprile 2026 grazie a The Walt Disney Company Italia. La regia è affidata di nuovo al duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che prosegue la storia ampliando l’universo narrativo, mentre il cast vede il ritorno di Samara Weaving nel ruolo principale, affiancata da nuovi protagonisti di rilievo come Kathryn Newton, Elijah Wood, Kevin Durand e la leggendaria Sarah Michelle Gellar, promettendo tensione, colpi di scena e un horror intenso che riprende e sviluppa la trama del film originale per gli appassionati del genere. In occasione della premiere a Roma nel suggestivo scenario della Casina Valadier a Villa Borghese, noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Finchè morte non ci separi 2”, intervista esclusiva a Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton

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