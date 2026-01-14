Allarme smog bollino rosso in tutta l’Emilia-Romagna | quali sono le limitazioni in vigore

L’allarme smog in Emilia-Romagna si intensifica, con il bollino rosso che coinvolge tutte le province della regione per i prossimi due giorni. Le limitazioni alla circolazione e le misure anti-inquinamento sono state adottate per fronteggiare la criticità atmosferica. È importante conoscere le disposizioni vigenti e rispettare le indicazioni delle autorità per garantire la tutela della salute pubblica e la qualità dell’aria.

Bologna, 14 gennaio 2026 – Peggiora l'allarme smog già in vigore da ieri (martedì 13 gennaio) nelle province emiliane di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara e si estende da domani anche alle province di Piacenza, Parma, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini col bollino rosso dell' Arpae che viene esteso a tutto il territorio regionale per i prossimi due giorni. Giovedì 15 e venerdì 16, quando ci sarà una nuova rilevazione, scattano dunque le misure emergenziali previste per contenere i livelli di polveri inquinanti in tutta la regione. Quali sono le misure emergenziali. Tra queste lo stop ai veicoli diesel fino a euro 5 e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8.

