Fiera dei Librai | Recalcati sarà ospite il 23 gennaio

La Fiera dei Librai annuncia l’ospite di gennaio: il 23 sarà presente lo psicoanalista Recalcati. Intanto, venerdì 16 gennaio si apriranno le prenotazioni per il prossimo incontro della rassegna, dedicato al tema dell’insegnare. Un’occasione per approfondire riflessioni sui processi educativi e sul ruolo della formazione in un contesto culturale in evoluzione.

A partire da venerdì 16 gennaio sono aperte le prenotazioni per il prossimo appuntamento di Librai per un anno, la rassegna letteraria che promuove l’azione dei librai indipendenti di Bergamo durante tutto l’anno. Venerdì 23 gennaio, lo psicoanalista Massimo Recalcati ritorna sul grande tema della scuola con il nuovo libro «La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?» edito da Einaudi, chiudendo la prima parte del calendario di Librai per un anno che proporrà nuovi appuntamenti prima della nuova Fiera dei Librai. L’appuntamento è alle 18,30 nell’Aula Magna dell’Università degli studi di Bergamo in Città Alta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

