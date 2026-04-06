Esselunga dice addio ai bollini cartacei | la nuova raccolta sarà green Cosa cambia per la Fidaty

Esselunga ha deciso di eliminare i tradizionali bollini cartacei, passando a una raccolta digitale attraverso la Carta Fìdaty. La nuova modalità permette ai clienti di accumulare punti senza l’uso di fogli o adesivi, semplificando il processo di premiazione. La trasformazione riguarda esclusivamente il sistema di raccolta, che ora sarà gestito interamente in forma elettronica. La modifica si applica ai programmi di fidelizzazione legati ai premi.

Esselunga volta pagina e digitalizza uno dei suoi servizi più amati dai clienti. La storica raccolta dei bollini per i premi abbandona definitivamente la carta per trasferirsi direttamente sulla Carta Fìdaty. Una trasformazione che punta a semplificare l'esperienza d'acquisto, eliminando il rischio di smarrimento e riducendo drasticamente l'impatto ambientale legato alla stampa di milioni di piccoli adesivi. La nuova modalità operativa è immediata: dopo ogni spesa, i bollini spettanti vengono accreditati in tempo reale sul profilo digitale del cliente. Non sarà più necessario conservare ingombranti cartoline o incollare manualmente i singoli bollini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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