Fico seppe via Whatsapp del trapianto fallito al Monaldi ma non del cuore bruciato | Il dirigente accennò Poi andò in pensione

Roberto Fico ha raccontato di aver appreso tramite WhatsApp del fallimento di un trapianto presso l'ospedale Monaldi, ma non è stato informato del problema relativo al cuore bruciato. Durante una seduta in Consiglio regionale, ha riferito che un dirigente aveva fatto un breve accenno alla questione, dopodiché si è dimesso e ha scelto di andare in pensione. La vicenda riguarda un episodio specifico avvenuto in un ospedale della regione.