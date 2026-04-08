Fico seppe via Whatsapp del trapianto fallito al Monaldi ma non del cuore bruciato | Il dirigente accennò Poi andò in pensione
Roberto Fico ha raccontato di aver appreso tramite WhatsApp del fallimento di un trapianto presso l'ospedale Monaldi, ma non è stato informato del problema relativo al cuore bruciato. Durante una seduta in Consiglio regionale, ha riferito che un dirigente aveva fatto un breve accenno alla questione, dopodiché si è dimesso e ha scelto di andare in pensione. La vicenda riguarda un episodio specifico avvenuto in un ospedale della regione.
Roberto Fico in Consiglio regionale ricostruisce la vicenda del cuore bruciato all'ospedale Monaldi. E annuncia: "La Regione si costituirà parte civile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trapianto del cuore “bruciato” al Monaldi, sospesa direttrice dopo due mediciTerza sospensione dopo quella dei due medici, l'ospedale chiarisce: "Provvedimenti necessari ed esclusivamente legati a esigenze organizzative".
Cuore “bruciato” nel trapianto del bimbo all’ospedale Monaldi, la Regione Campania ordina ispezioneCaso Monaldi, il governatore Roberto Fico prende posizione: "È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce".