Cuore bruciato nel trapianto del bimbo all'ospedale Monaldi la Regione Campania ordina ispezione

Caso Monaldi, il governatore Roberto Fico prende posizione: "È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce".🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberto, il bambino di due anni sottoposto a trapianto al Monaldi di Napoli, ha subito un grave incidente al cuore durante l’intervento, che ha portato alla decisione della Regione Campania di avviare un’ispezione approfondita.

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.

