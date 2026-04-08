Un incendio ha coinvolto un camion frigo lungo la strada SP 358 tra Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. Il veicolo, alimentato a gasolio, è stato distrutto da un guasto meccanico che ha provocato le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti o altre persone coinvolte nell’incidente.

Un guasto meccanico ha causato l’incendio di un camion frigo alimentato a gasolio, tra Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. L’evento è avvenuto mercoledì 08 aprile 2026, intorno alle 11, lungo la strada provinciale 358. L’emergenza ha richiesto un dispiegamento rapido dei soccorsi. Cinque squadre di vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme, arrivando sia da Reggio che da Guastalla. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte o ferite nel sinistro. Il veicolo è stato completamente divorato dal fuoco mentre era in fase di marcia. La logistica del trasporto e i rischi della manutenzione. L’incidente sulla provinciale 358 evidenzia la fragilità della catena distributiva basata su mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiamme su strada: guasto meccanico divora camion frigo sulla SP 358

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