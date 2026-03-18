Jeep in fiamme sulla SS90 | il meccanico sfugge al disastro

Nel pomeriggio del 18 marzo 2026, un meccanico stava collaudando una Jeep Compass sulla Strada Statale 90 delle Puglie quando il veicolo ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate improvvisamente, ma il meccanico è riuscito a mettersi in salvo prima che il fuoco si intensificasse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Un meccanico ha sfuggito per un soffio al disastro mentre collaudava una Jeep Compass lungo la Strada Statale 90 delle Puglie, nel pomeriggio del 18 marzo 2026. L’incendio è scoppiato improvvisamente alla località Scarnecchia di Ariano Irpino, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire immediatamente per evitare che le fiamme divorassero il veicolo e bloccando il traffico in entrambe le direzioni. L’evento si è verificato davanti al deposito dei mezzi di Irpiniambiente, dove l’impianto elettrico della vettura ha ceduto con violenza, lasciando al conducente pochi secondi per reagire prima che le fiamme inghiottissero il vano motore. La prontezza dell’intervento ha impedito conseguenze più gravi, permettendo al meccanico di uscire illeso nonostante la rapidità con cui si è sviluppato il rogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jeep in fiamme sulla SS90: il meccanico sfugge al disastro Articoli correlati Fiamme nella notte: carbonizzata l’autovettura di un meccanicoGUAGNANO - Un’automobile è stata completamente distrutta dalle fiamme a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano. Petroliera "fantasma" sfugge al blocco navale di Trump dipingendo una bandiera russa sulla chigliaL'equipaggio della Bella 1 ha usato un insolito stratagemma per evitare di essere intercettata dalla guardia costiera statunitense nel Mar dei... Una selezione di notizie su Jeep in fiamme sulla SS90 il meccanico... Discussioni sull' argomento Jeep prende fuoco sulla Statale 90: paura durante il collaudo, salvo il meccanico; Incendio a Mirano. Jeep Renegate e Lancia Thema a fuoco all'alba, le fiamme si propagano alla casa Foto; Scontro sulla Statale 106 a Marina di Gioiosa Jonica: due feriti; Un uomo mascherato ha dato fuoco alla jeep di Kurto Duduš a Shutka - Free Press. Furgone in fiamme sulla Lecce-Maglie, il conducente riesce a scendere in tempo. Traffico in tiltUn furgone in fiamme a causa di un’avaria. Paura e disagi ma fortunatamente nessun ferito, nella mattinata di oggi 29 dicembre, sulla statale 16 Adriatica Lecce-Maglie, all’altezza dello svincolo ... bari.repubblica.it La nuova promozione dedicata alla Jeep Compass riporta al centro dell’attenzione uno dei SUV medi più diffusi del marchio Jeep. Fino al 31 marzo 2026, in caso di permuta o rottamazione, la versione Altitude e-Hybrid da 145 CV viene proposta con uno sco - facebook.com facebook In Brasile Jeep presenta versione blindata della Commander. Trasformazione di livello III-A proposta anche in after market #ANSAmotori #ANSA x.com