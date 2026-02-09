Fa esplodere un ordigno davanti ad un negozio e fugge | uomo ripreso dalle telecamere

Questa notte, un uomo ha fatto esplodere un ordigno davanti a un negozio lungo la Strada Statale 88 a Fisciano. Dopo l'esplosione, è scappato prima che arrivassero le forze dell’ordine. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto e ora gli investigatori cercano di identificare il responsabile. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono stati importanti. La zona è sotto stretta osservazione.

Un ordigno è stato fatto esplodere - nella notte del 6 febbraio - davanti ad un'attività commerciale situata lungo la Strada Statale 88 a Fisciano. A riprendere la dinamica dell'accaduto le telecamere di videosorveglianza presenti lungo il marciapiede, da cui - come mostra il video che.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Fisciano Strada Statale 88 Identificata la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne romana. E’ caccia all’uomo ripreso dalle telecamere È stata identificata come Aurora Livoli, 19 anni, romana, trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano, il 29 dicembre. Aurora Livoli, gli ultimi spostamenti e l’uomo che era con lei ripreso dalle telecamere. Si indaga per omicidio Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata morta a Monte San Biagio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fisciano Strada Statale 88 Argomenti discussi: Paura a Vittoria (RG), esplosione nella notte: danneggiati un garage e un’auto; Colpo al bancomat: l'esplosione, la banda in fuga, le tracce di sangue – Cosa sappiamo; Boato nella notte: una bomba carta fatta esplodere in piazza; Furti ai bancomat con l’esplosione di bombe, 5 arresti. Fa esplodere un ordigno davanti ad un negozio e fugge: uomo ripreso dalle telecamereUn ordigno è stato fatto esplodere davanti ad un'attività commerciale situata lungo la Via Statale 88 a Fisciano. A riprendere la dinamica dell'accaduto, le telecamere di videosorveglianza presenti lu ... salernotoday.it Paura a Vittoria (RG), esplosione nella notte: danneggiati un garage e un’autoUn grosso petardo o un ordigno, forse una bomba rudimentale, è stato fatto esplodere contro un garage in via Farini, nel centro di Vittoria, nel ragusano. ilsicilia.it Evacuate 600 persone, poi rientrate a casa. L’ordigno, un residuato bellico di 45 chili con circa 26 chili di tritolo, era stato trovato in un cantiere edile ed è stato fatto esplodere in una cava facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.