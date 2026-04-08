Fiamma nel cortile di palazzo Broletto | evacuati gli uffici di Provincia e Prefettura

Un principio di incendio si è verificato nel cortile di un palazzo nel centro cittadino, coinvolgendo gli uffici della Provincia e della Prefettura. A causa dell’incidente, sono state evacuate le persone presenti negli edifici e sono state adottate le misure di sicurezza necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Un principio d’incendio ha interrotto la quotidiana attività degli uffici pubblici nel centro cittadino. Poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 8 aprile, Polizia di Stato, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in piazza Paolo VI per un rogo sviluppatosi all’interno del cortile di Palazzo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Auto fuori controllo finisce nel cortile di un palazzo: miracolate due donne a bordoPerugia, 2 febbraio 2026 – Paura nella mattina di lunedì 2 febbraio intorno alle 11. Mostra “Ritorno. Gli Internati militari italiani tra storia, memoria e solidarietà” al Cortile pensile di Palazzo MoroniDal 31 gennaio al 21 febbraio 2026, il Cortile pensile di Palazzo Moroni ospita la mostra Ritorno, dedicata alla storia e alla memoria degli... Temi più discussi: A fuoco il tetto nel cuore della notte, paura per il residence: 24 vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme; Auto in fiamme nella notte: intervengono i Vigili del fuoco; Incendio a San Francesco al Campo, tre famiglie senza casa; Autocarro a noleggio divorato dalle fiamme nella notte, un passante vede il fumo e lancia l'allarme. L'ombra del dolo. Giochi Milano-Cortina, il viaggio della Fiamma olimpica in Veneto e il «bacio» delle torce sotto il balcone di Giulietta: «Speriamo porti un vero messaggio di pace»Ha fatto il suo ingresso ufficiale in Veneto nella stessa piazza Bra in cui ci sarà anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura delle Paralimpiadi. Accolta dai veronesi che ... corrieredelveneto.corriere.it L'Emilia accoglie la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato l'Emilia, facendo tappa a Modena con gli allievi ufficiali dell’Accademia militare nel cortile d'onore. Poi i tedofori in piazza a Reggio ... rainews.it #TemptationIsland: Arriva la prima foto ufficiale del ritorno di fiamma tra #FrancescaSorrentino e #ManuelMaura - facebook.com facebook Tenere il cane alla catena è maltrattamento di animali, vita nuova per Fiamma. Brambilla: «Ne chiederemo l'affidamento» x.com