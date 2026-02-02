Questa mattina a Perugia un’auto senza controllo ha invaso un cortile di un palazzo, rischiando di fare vittime. Due donne a bordo sono state miracolosamente scampate all’incidente e non hanno riportato ferite gravi. L’auto ha travolto la ringhiera di una strada e si è fermata nel cortile, creando scompiglio tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Perugia, 2 febbraio 2026 – Paura nella mattina di lunedì 2 febbraio intorno alle 11. Un’auto fuori controllo, con a bordo due donne, ha travolto la ringhiera di una strada finendo nel cortile di un palazzo. Le due persone a bordo sono ferite, fortunatamente solo in modo lieve. Ma l’incidente poteva avere conseguenze drammatiche. Accade in via Fonti Coperte, non lontano dal centro storico. Le due donne sono state trasportate in ospedale dal 118. Sul posto vigili del fuoco e municipale per regolare il traffico e risalire alla dinamica dell'incidente. È successo in un momento in cui la strada è particolarmente transitata anche dai pedoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto fuori controllo finisce nel cortile di un palazzo: miracolate due donne a bordo

