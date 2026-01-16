Olio Officina Festival | colori profumi e sapori tra talk e degustazioni

L’Olio Officina Festival, giunto alla sua quattordicesima edizione, si svolge quest’anno a Rho. Dopo tredici edizioni tra Milano e Genova, l’evento si propone come occasione di confronto e scoperta tra professionisti e appassionati di olio, con talk, degustazioni e approfondimenti su colori, profumi e sapori. Un appuntamento dedicato alla cultura dell’olio e alla sua valorizzazione, in un contesto di educazione e tradizione.

Dopo tredici edizioni al Palazzo delle Stelline di Milano e una, quella dello scorso anno, al porto Antico di Genova, l’Olio Officina Festival arriva a Rho. Giunto alla 15° edizione, si terrà da giovedì 22 a sabato 24 gennaio al Centro Congressi Mantovani Furioli di corso Europa e avrà con tema portante la parola " sensoriale ". Tre giorni di appuntamenti per scoprire il vasto patrimonio di colori, profumi, sapori, consistenze e aromi dell’oro verde italiano e di quello proveniente da altri paesi, anche lontanissimi, di altri continenti. " Degustazioni guidate, masterclass, laboratori sensoriali e tanti incontri per riportare l’attenzione su ciò che l’olio è davvero: un alimento vivo, complesso, espressione del territorio e della mano dell’uomo", dichiara Luigi Caricato (nella foto), scrittore, giornalista, oleologo, ideatore e direttore del festival. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olio Officina Festival: colori, profumi e sapori tra talk e degustazioni Leggi anche: Olio e sapori raccontano. Trekking e degustazioni. Riflettori sulle eccellenze Leggi anche: ‘L’Olio come civiltà’: presentata la nuova guida ‘L’Olio – Itinerari tra uliveti, paesi e sapori locali. Sud Sardegna e Oristanese’ La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Olio Officina Festival: colori, profumi e sapori tra talk e degustazioni; OOF quest'anno è Sensoriale. Olio Officina Festival: colori, profumi e sapori tra talk e degustazioni - Dopo tredici edizioni al Palazzo delle Stelline di Milano e una, quella dello scorso anno, al porto Antico di... ilgiorno.it

Olio Officina Festival: a Genova si celebra l’incontro fra olio e mare - L'incontro tra olio e mare è il tema della della 14esima edizione di Olio Officina Festival, in programma ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova da giovedì 27 febbraio a sabato 1 marzo. quotidiano.net

Olio Officina Festival a Milano, al via la 13esima edizione: dove, quando e prenotazioni - Un'occasione unica per degustare, conoscere le diverse peculiarità degli oli, cogliendo ogni minima sfumatura del profilo sensoriale, sia in termini di colore, nota olfattiva e gustativa Milano, 26 ... ilgiorno.it

Vista, olfatto, guasto e tatto. Due laboratori gratuiti per bambine e bambini dai 3 ai 12 anni. Santagata 1907 porta “Le Piccole Olive” a Olio Officina Festival 2026 per avvicinare le nuove generazioni con esperienze interattive alla scoperta degli oli extra vergini facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.